Filiera bio del girasole, se ne parla in un incontro di Terrepadane

“Nel biologico è l’esperienza che fa la differenza”. E’ questo il titolo dell’incontro in programma mercoledì 22 gennaio alle 16 nella Sala Bertonazzi del palazzo dell’Agricoltura di Piacenza e organizzato dal Consorzio Agrario Terrepadane in collaborazione con Agricola Grains. In primo piano la filiera bio del girasole, con proposte agronomiche, dinamiche di mercato e condizioni commerciali per la campagna 2020.

“Un tema attuale e importante per il Consorzio Agrario – spiegano gli organizzatori -, che nel 2019 ha visto crescere del 20% i contratti di coltivazione – per l’agricoltura convenzionale e biologica – i quali rappresentano uno strumento per affiancare e indirizzare l’azienda agricola nella scelta delle varietà da seminare, nelle tecniche agronomiche da adottare e nella vendita dei cereali”.