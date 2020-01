Fiorenzuola, Filippo Facchini convocato nella rappresentativa nazionale LND Under 18

Il Fiorenzuola comunica “con grande orgoglio” che il proprio tesserato Filippo Facchini (classe 2002) è stato convocato dall’allenatore della Rappresentativa Nazionale LND Under 18 Giuliano Giannichedda per uno stage tecnico dal 3 al 5 febbraio 2020 in quel di Silvi (TE).

Facchini, prodotto dell’Academy rossonera a partire dalla Scuola Calcio e fiorenzuolano doc, ha collezionato due presenze da titolare al centro della difesa rossonera nelle ultime due uscite di Serie D della squadra di Mister Luca Tabbiani.