La raccolta fondi promossa da Cristian Sorrentino per dare il via a Fly For Freedom è andata in porto in tempi record. Domenica 12 gennaio 2020 il primo volo ufficiale; a salire a bordo dell’ultraleggero Bardhyl Tatani: un ragazzo di Rivergaro (Piacenza) che nell’estate del 2007, mentre era in riva al fiume Trebbia con alcuni amici, a seguito di una terribile caduta sui massi del fondale, è rimasto paralizzato.

“Bardhyl non avrebbe mai immaginato di poter rivedere da una prospettiva così suggestiva la Val Trebbia – racconta Cristian Sorrentino, filantropo e fondatore di Fly For Freedom – ma grazie ad un ultraleggero e alla generosità dei tanti supporter e partner, il suo sogno nel cassetto è diventato realtà”.

Nel pomeriggio del 12 gennaio 2020 il piccolo aeroplano Tecnam P2002 era già schierato sulla pista del campo volo Isolone a San Rocco al Porto (Lodi) ad attendere l’ambulanza della Pubblica Sant’Agata di Rivergaro con Bardhyl accompagnato da alcuni amici e dai militi della Pubblica Assistenza.

“Abbiamo fatto un volo di una mezz’oretta – spiega Cristian, che era ai comandi dell’ultraleggero – è abbiamo sorvolato la Val Trebbia sino a Bobbio”.

“Con i nuovi fondi che ci verranno elargiti dagli sponsor, che ringrazio di tutto cuore, intendiamo migliorare le strutture d’ingresso e accesso all’aereo. E poi, dal periodo primaverile, intendiamo intendiamo programmare voli con maggiore costanza, al fine di poter regale un sorriso a quante più persone potremo”.

Per maggiori info e sapere come poter contribuire a sostenere, anche con una piccola donazione, Fly For Freedom vi invitiamo a consultare la loro pagina Facebook FLY FOR FREEDOM – ODV oppure potete inviare una mail a mail@fly4freedom.it