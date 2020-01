Focus sul mercato polacco con il seminario “Doing business in Poland” di Confapi

È in programma il 22 gennaio il seminario “Doing business in Poland” organizzato da Confapi Industria Piacenza in collaborazione con Schneider Group: l’appuntamento è alle ore 10 nella sala convegni dell’associazione in via del Commercio, 65/a – Piacenza.

Il seminario si svolgerà in lingua inglese e sarà l’occasione per fornire approfondimenti sul Paese, le opportunità che offre e alcuni suggerimenti su come coglierle: a intervenire, in qualità di relatori, saranno il direttore di Confapi Industria Andrea Paparo, Luca Orselli e Adrian Branny in qualità di rappresentanti di Schneider Group e il general manager di Lodi Export Fabio Milella.

Saranno loro a evidenziare, come ha spiegato il direttore Paparo, “non solo le possibilità commerciali che la Polonia offre alle aziende piacentine potenzialmente interessate, ma anche le esperienze di lavoro maturate nel tempo”.

Oltre al seminario comunque Confapi Industria Piacenza offre anche un altro appuntamento ai suoi associati: il 23 gennaio, sempre nella sede dell’associazione, si terranno infatti degli incontri individuali con le aziende interessate utili ad approfondire temi e domande specifiche sulla Polonia.