Forza Italia, anche Giorgio Mulè con Vittorio Sgarbi lunedì in Sant’Ilario

Nota stampa

Sarà presente anche l’onorevole Giorgio Mulè, insieme a Vittorio Sgarbi, all’evento “La cultura per l’Emilia-Romagna” che si terrà presso l’auditorium Sant’Ilario in via Garibaldi a Piacenza lunedì 20 Gennaio alle ore 18:30. Parteciperanno i quattro candidati alla carica di Consigliere Regionale del collegio di Piacenza Leonardo Bersani, Marcello Minari, Simona Traversone, Maria Rosa Zilli. L’incontro, aperto a tutti, sarà moderato da sarà Gabriele Girometta, Commissario Provinciale di Forza Italia Piacenza.

L’onorevole Mulè è portavoce unico dei gruppi di Camera e Senato per Forza Italia, capogruppo di FI nella Commissione di Vigilanza RAI e primo firmatario per l’adozione e l’utilizzo dei defibrillatori in ambiente extraospedaliero.”