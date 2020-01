Forza Italia verso le regionali: Sgarbi lunedì a Piacenza. Gelmini arriva mercoledì

La campagna elettorale di Forza Italia Piacenza entra nel vivo.

Dopo aver incontrato tante persone a Borgonovo, che ha visto la partecipazione non soltanto di iscritti e simpatizzanti della Val Tidone ma anche di persone provenienti dalla città e da altre vallate, i candidati, unitamente al commissario provinciale Gabriele Girometta e a tutti i sostenitori, saranno presenti nei prossimi giorni nei vari mercati di Piacenza e provincia: domani (domenica) saranno presenti a Castel San Giovanni, Carpaneto e Cortemaggiore. Lunedì invece banchetti di Forza Italia a Borgonovo Val Tidone, Rottofreno e Castell’Arquato.

Lunedì sera alle 18 e 30 tutti i candidati alla carica di Consigliere Regionale del collegio di Piacenza Leonardo Bersani, Marcello Minari, Simona Traversone, Maria Rosa Zilli verranno presentati da Vittorio Sgarbi nell’auditorium Sant’Ilario in via Garibaldi 17 a Piacenza in un incontro moderato dal commissario provinciale del partito Gabriele Girometta.

Già confermata inoltre la presenza dell’onorevole Mariastella Gelmini per mercoledì: orario e luogo verranno dati in prossima comunicazione.