Fuori strada con l’auto, 60enne ferito.

E’ accaduto nel primo pomeriggio del 30 gennaio lungo la provinciale a San Nazzaro di Monticelli (Piacenza). L’uomo, alla guida di una Seat, per cause in corso di accertamento, ha improvvisamente perso il controllo della vettura, sbandando e uscendo di strada. Avrebbe fatto tutto da solo, senza il coinvolgimento di altri veicoli: l’auto scivolando lungo un tratto in pendenza, si sarebbe rovesciata più volte prima di fermare la propria corsa (nelle foto).

Il conducente è stato rapidamente soccorso dai sanitari, intervenuti con l’ambulanza della Pubblica Assistenza di Monticelli e l’auto infermieristica della postazione di Roveleto di Cadeo, e trasportato al pronto di soccorso dell’ospedale di Cremona: da quanto si è appreso le sue condizioni non sono gravi. Sul luogo dell’incidente anche i vigili del fuoco e i carabinieri di Monticelli, impegnati per i rilievi di legge.