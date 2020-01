“Furgoni pubblicitari di Salvini parcheggiati sulla ciclabile, non tutto è permesso sotto elezioni”

“Lega sul Facsal come il Marchese del Grillo: noi siam noi e voi non siete un c…”

Va all’attacco il gruppo consiliare Pd di Piacenza, nel commentare l’ultima visita del leader della Lega in città.

“Matteo Salvini decide di venire a prendere un caffè a Piazzale Genova, fregandosene delle ambulanze, dei taxi e dei tanti piacentini bloccati nel traffico e impossibilitati a raggiungere in orario i posti di lavoro a causa del caravanserraglio imbastito alla bisogna – scrivono in consiglieri in una nota inviata in redazione -. Non pago, in spregio alle regole della buona educazione e al più comune senso civico, ecco quattro furgoni pubblicitari parcheggiati sulla pista ciclabile, di fronte a uno stuolo di forze dell’ordine obbligate a presidiare un pacifico comizio e impossibilitate a sanzionare chi delle regole dovrebbe essere garante, non deriderle”.

“Non potendo rassegnarci a questo modo di fare, presenteremo un’interrogazione urgente affinché Sindaco e Giunta ci spieghino quali autorizzazioni sono state concesse alla Lega, quali indicazioni sono state fornite alla Polizia Locale, quanti agenti erano presenti e quali eventuali sanzioni sono state comminate per violazioni tanto spregiudicate – incalza il gruppo Pd -. Nemmeno in campagna elettorale è tutto permesso. Piacenza è dei Piacentini, comunque vadano le elezioni. Piacenza è della gente per bene, che rispetta le regole e va a lavorare con la speranza di arrivare per tempo. Non di Salvini e delle sue comparsate all’insegna dell’arroganza di chi punta al ‘voglio, posso, comando'”.