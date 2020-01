Furto Klimt, nuovo sopralluogo alla Ricci Oddi

Furto – e presunto ritrovamento – del “Ritratto di signora” di Gustav Klimt, nuovo sopralluogo alla Ricci Oddi disposto dalla Procura di Piacenza.

Ad accompagnare la Pm Ornella Chicca, il presidente della galleria Massimo Ferrari. Presenti anche Serena Pieri, dirigente della squadra mobile della questura di Piacenza e il maggiore Giuseppe De Gori, comandante del nucleo carabinieri tutela del patrimonio culturale di Bologna.

In attesa di fare chiarezza sui tanti misteri che ancora circondano questo quadro, non sarà necessario aspettare a lungo per sapere se, la tela ritrovata lo scorso dicembre in un’intercapedine della galleria sia autentica.

A breve infatti verranno comunicati gli esiti della perizia sull’opera, disposta sempre dalla Procura.