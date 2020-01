Gaep in assemblea, si elegge il nuovo consiglio direttivo

Sabato 25 gennaio i Soci del GAEP (Gruppo Alpinisti Escursionisti Piacentini) si incontreranno, alle ore 21, per l’annuale Assemblea del sodalizio presso la Cooperativa Agricola Sociale “La Magnana” in Via Bubba, Piacenza.

Si tratta della 74esima edizione, quest’anno particolarmente significativa in quanto, oltre alla relazione del Presidente sull’andamento sociale e le attività svolte nel 2019 e la presentazione da parte della Tesoriera del bilancio consuntivo dell’anno sociale, i Soci saranno invitati alla votazione per l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo che gestirà il sodalizio dal 2020 al 2022.

Verranno inoltre presentate le iniziative per il nuovo anno sociale, tra queste riveste particolare importanza la 50a edizione della Lunga Marcia in alta Val Nure che quest’anno si svolgerà domenica 24 maggio. Già la scorsa settimana, grazie ad una discreta nevicata, si è svolta nelle vicinanze del Rifugio GAEP “Vincenzo Stoto” la prima escursione con le ciaspole che ha avuto un discreto successo.