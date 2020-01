Gas Sales, domenica in campo contro Verona. Ecco come acquistare i biglietti

Da oggi, martedì 14 gennaio, è aperta ufficialmente la prevendita dei biglietti per la terza giornata di ritorno del campionato di Superlega Credem Banca in programma domenica 19 gennaio alle ore 18 che vedrà andare in scena al Palabanca la sfida tra Gas Sales Piacenza e Calzedonia Verona

Tutti coloro che vorranno assistere al match e che non sono in possesso dell’abbonamento potranno acquistare il ticket, valido per l’accesso al palazzetto, online attraverso il circuito Vivaticket e presso i rivenditori autorizzati. I biglietti saranno in vendita anche il giorno della gara alle casse del Palabanca.

I prezzi definiti per l’incontro tra Piacenza e Verona sono i seguenti:

• Tribuna Numerata Gold: € 25

• Tribuna Numerata Gold (ridotto Under 18 e Over 65): € 20

• Tribuna Numerata Silver: € 20

• Tribuna Numerata Silver (ridotto Under 18 e Over 65): € 17

• Tribuna Libera: € 15

• Tribuna Libera (ridotto Under 18 e Over 65): € 13

Per tutti i dettagli e per conoscere le agevolazioni previste per i tesserati Fipav e altre categorie, la Gas Sales Piacenza invita a consultare il proprio sito alla sezione dedicata: https://www.gassalespiacenza.it/biglietti/index.php