Gas Sales in campo al Palabanca contro Verona 1-0 DIRETTA

Archiviata la sconfitta modenese per la Gas Sales Piacenza è già tempo di scendere di nuovo in campo: domenica 19 gennaio si torna a giocare davanti ai propri tifosi, al PalaBanca, nella terza giornata di ritorno del campionato di SuperLega Credem Banca in programma alle ore 18 contro Calzedonia Verona (aggiornamenti in diretta su PiacenzaSera.it).

La prima gara dell’anno per i biancorossi, nonostante il risultato, ha mostrato una squadra vogliosa di rispondere punto su punto agli avversari e di rimanere attaccata alla partita. Un atteggiamento diverso, quindi, rispetto a quello mostrato nelle ultime partite di fine 2019, che Fei e compagni hanno intenzione di confermare anche davanti ai propri tifosi tra le mura amiche del PalaBanca.

Sfatare il tabù della vittoria da tre punti che ormai manca da inizio stagione è diventato un obiettivo per i biancorossi, così come conferma anche Iacopo Botto, schiacciatore spezzino, nel presentare la sfida che attende proprio i ragazzi di mister Gardini: “La pausa delle scorse settimane ci è servita per migliorare alcune cose e la partita disputata contro Modena ha dimostrato che siamo sulla strada giusta, ora dobbiamo continuare così. Domenica affrontiamo Verona, una squadra con giocatori di livello e che nella prima parte di campionato ha avuto a che fare con qualche alto e basso. Da parte nostra però c’è la voglia di fare una grande partita e di regalare ai tifosi quella vittoria da tre punti che ancora ci manca”.

La Gas Sales Piacenza, però, dovrà fare i conti con una Calzedonia Verona desiderosa di riscattarsi dopo la beffa al tie break rimediata nella serata di giovedì contro la Sir Safety Conad Perugia. Gli uomini di Radostin Stoytchev, infatti, avanti 2-1 non sono riusciti ad approfittare della situazione contro la corazzata umbra, uscendo dall’AGSM Forum con un solo punto che gli ha permesso comunque di salire a quota 18 punti in classifica. Gli scaligeri, inoltre, durante la sosta hanno dovuto fare i conti con qualche defezione: causa influenza la squadra infatti non si è mai allenata al completo e nell’ultima gara ha dovuto rinunciare anche a Birarelli. La trasferta in terra emiliana rappresenta l’occasione per il pronto riscatto.

La partita tra la Gas Sales Piacenza Volley e la Calzedonia Verona sarà trasmessa in diretta streaming domenica 19 gennaio alle ore 18 su Eleven Sports.

Statistiche

PRECEDENTI: 1 (1 successo Verona)

EX: non ci sono ex tra queste due formazioni

A CACCIA DI RECORD:

In Regular Season: Alexander Berger – 1 attacco vincente ai 500 (Gas Sales Piacenza)

In carriera: Luca Spirito – 1 partita giocata alle 200 (Calzedonia Verona); Dick Kooy – 19 punti ai 1000 (Gas Sales Piacenza); Emanuele Birarelli – 2 battute vincenti alle 200 (Calzedonia Verona); Iacopo Botto – 3 punti ai 2900 (Gas Sales Piacenza).

