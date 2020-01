Gas Sales in cerca di continuità contro Vibo DIRETTA

TONNO CALLIPO CALABR.VV- GAS SALES PIACENZA (0-0)

LA DIRETTA

Anticipo di campionato per la Gas Sales Piacenza che sarà impegnata oggi sabato 25 gennaio alle ore 15 a Reggio Calabria contro Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia nella quarta giornata di ritorno del campionato di SuperLega Credem Banca.

La partita tra Tonno Callipo Calabria e Gas Sales Piacenza sarà trasmessa in diretta su Rai Sport alle ore 15 DIRETTA VIDEO

PRECEDENTI: 1 (1 successo Piacenza) EX: Fabio Fanuli a Vibo Valentia dal 2010 al 2012A CACCIA DI RECORD: In Regular Season: Gabriele Nelli – 3 battute vincenti alle 100 (Gas Sales Piacenza). In carriera tutte le competizioni: Dick Kooy – 2 punti ai 1000 (Gas Sales Piacenza); Iacopo Botto – 2 punti ai 2900 (Gas Sales Piacenza); Gabriele Nelli – 21 punti ai 1100 (Gas Sales Piacenza); Marco Vitelli – 4 muri vincenti ai 100 (Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia).