Gas Sales in cerca di continuità contro Vibo “Gara dura, ma sensazioni positive”

Anticipo di campionato per la Gas Sales Piacenza che sarà impegnata sabato 25 gennaio alle ore 15 a Reggio Calabria contro Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia nella quarta giornata di ritorno del campionato di SuperLega Credem Banca.

La vittoria di domenica al PalaBanca ha caricato Fei e compagni: il primo successo da tre punti, arrivato al termine di una partita intensa, ha dato un’iniezione di fiducia ai biancorossi che hanno dimostrato di essere una squadra in netta crescita. I ragazzi di coach Gardini vogliono dare continuità al successo contro Verona e la partita con Vibo Valentia rappresenta un’occasione importante da capitalizzare al meglio.

Risolta la questione legata al palazzetto, con lo spostamento dell’incontro da Vibo Valentia a Reggio Calabria al PalaCalafiore, la Tonno Callipo punta forte su questa sfida: i calabresi hanno bisogno di punti per allontanarsi dalle zone calde della classifica. Attualmente i ragazzi di mister Cichello, infatti, occupano l’undicesima posizione a quota 9 punti: nell’ultima sfida, nonostante la sconfitta contro l’Itas Trentino, Baranowicz e compagni hanno saputo tenere testa ai padroni di casa, mostrando carattere e lottando in tutti i parziali.

Risultato tra i migliori nella gara contro gli scaligeri con ben 12 punti messi a segno, Petar Krsmanovic, centrale serbo alla prima stagione in biancorosso, sa bene che la Gas Sales Piacenza è attesa a una sfida molto combattuta con in palio punti preziosi: “La gara che andiamo a disputare sabato sarà per noi molto importante, soprattutto dopo la vittoria da tre punti arrivata domenica scorsa in casa contro Verona. Vibo Valentia è una squadra che vorrà fare bene ma noi siamo consapevoli dei nostri mezzi. Abbiamo buone sensazioni e faremo del nostro meglio per proseguire su questa strada. Sarà una sfida molto combattuta”.

In casa Vibo a inquadrare la sfida è il 2° allenatore Giancarlo D’Amico: “Abbiamo le idee chiare su quello che ci aspetta. Piacenza è una squadra che, per le sue potenzialità, è da considerarsi tra le migliori di questo campionato. Sarà una partita dura e che dovremo affrontare contando su tutti i nostri giocatori in forza. Abbiamo svolto un’intensa settimana di lavoro in modo da dare continuità al buon gioco che siamo stati in grado di esprimere a Trento. L’obiettivo sarà quello di mettere in cassaforte punti importanti e sarà fondamentale non abbassare la guardia perché Piacenza, così come ha fatto all’andata, sarà capace di cadere e al contempo di rialzarsi. Tra le loro fila, ci sono giocatori esperti che militano in SuperLega da tanti anni, come Stankovic che in campo ci mette anima e cuore”.

La partita tra Tonno Callipo Calabria e Gas Sales Piacenza sarà trasmessa in diretta su Rai Sport alle ore 15.

PRECEDENTI: 1 (1 successo Piacenza) EX: Fabio Fanuli a Vibo Valentia dal 2010 al 2012 A CACCIA DI

RECORD: In Regular Season: Gabriele Nelli – 3 battute vincenti alle 100 (Gas Sales Piacenza). In carriera tutte le competizioni: Dick Kooy – 2 punti ai 1000 (Gas Sales Piacenza); Iacopo Botto – 2 punti ai 2900 (Gas Sales Piacenza); Gabriele Nelli – 21 punti ai 1100 (Gas Sales Piacenza); Marco Vitelli – 4 muri vincenti ai 100 (Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia).