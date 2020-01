Gas Sales non si vuole fermare, al PalaBanca arriva Itas Trentino. Kooy “Stiamo lavorando bene”

La Gas Sales Piacenza torna a lavoro al PalaBanca in vista del prossimo match che si disputerà proprio tra le mura amiche del proprio palazzetto domenica 2 febbraio alle ore 18 nella quinta giornata di ritorno del campionato di SuperLega Credem Banca contro l’Itas Trentino.

La bella vittoria conseguita dai ragazzi di mister Gardini nell’anticipo di campionato contro Vibo Valentia, andato in scena al PalaCalafiore, ha confermato il buon stato di forma dei biancorossi che hanno iniziato il 2020 con maggiore consapevolezza dei propri mezzi e la giusta dose di cinismo che gli ha permesso di portare a casa un bottino pieno di sei punti che vale la settima piazza in classifica.

Tra i protagonisti di questo momento positivo dei biancorossi sicuramente c’è Dick Kooy: in questa stagione, infatti, lo schiacciatore italo-olandese si è confermato un vero e proprio braccio armato di questa Gas Sales Piacenza. Proprio il martello biancorosso analizza questo periodo: “Le due vittorie arrivate contro Verona e Vibo Valentia dimostrano che stiamo lavorando bene e finalmente stiamo iniziando a raccogliere quello che abbiamo seminato nelle scorse settimane. Il nostro obiettivo è quello di continuare così su questa strada, consapevoli che domenica ci aspetta un’altra gara molto tosta contro Trento. Abbiamo una intera settimana per prepararci al meglio e lavorare bene in palestra, vogliamo fare il massimo per fare un’altra bella partita”.

Kooy è anche il giocatore della Gas Sales Piacenza ad aver ottenuto in stagione più titoli di Mvp: sono ben quattro le volte, infatti, in cui i giornalisti lo hanno nominato, due di queste nelle ultime due gare. Il numero 8 biancorosso però non bada troppo ai riconoscimenti individuali e si concentra più sul gruppo: “A livello personale sono contento di dare il contributo ma è la conseguenza del momento positivo che stiamo attraversando come squadra. Non è tanto importante vincere un titolo individuale perché la pallavolo è uno sport di squadra dove tutti sono coinvolti: quando entriamo in campo tutti diamo il massimo per portare a casa un risultato favorevole”.

Continua nel frattempo la prevendita dei biglietti proprio per domenica 2 febbraio: tutti coloro che vorranno assistere al match e che non sono in possesso dell’abbonamento potranno acquistare il ticket nelle filiali della Banca di Piacenza e negli uffici Gas Sales presenti sul territorio o procedere con l’acquisto online attraverso il circuito Vivaticket e presso i rivenditori autorizzati. I biglietti saranno in vendita anche il giorno della gara alle casse del PalaBanca.

Per tutti i dettagli e per conoscere le agevolazioni previste per i tesserati Fipav e altre categorie, la Gas Sales Piacenza invita a consultare il proprio sito alla sezione dedicata: https://www.gassalespiacenza.it/biglietti/index.php