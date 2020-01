Giovanili Assigeco, l’Under 15 regionale all’attacco del quarto posto

Il gruppo Under 15 Regionale dell’Assigeco Piacenza è al suo secondo anno di iscrizione al campionato e consta di 17 ragazzi che non lesinano sforzi sul campo, come conferma il coach Piero Mellone.

“Ai ragazzi dell’anno scorso – dice – si sono aggiunti altri giocatori che ci aiutano a compattare un gruppo che sostanzialmente sta insieme da non molto. Si tratta di una squadra di grandi lavoratori, che sta sul campo con grande passione. Abbiamo qualche difficoltà di concentrazione, ma siamo convinti che con l’allenamento riusciremo a migliorare anche questo aspetto. Diciamo che l’obiettivo è quello di riuscire ad essere più continui nell’arco della partita e di effettuare sempre delle scelte decise e convinte sul campo”.

Coach Mellone traccia anche un bilancio di questa prima parte del campionato: “La nostra stagione fino a questo momento è caratterizzata da alti e bassi – commenta – potremmo giocarcela con tutti ma, come dicevo prima, alla prime difficoltà ci demoralizziamo. Attualmente ci troviamo in sesta posizione, ma stiamo facendo ogni sforzo possibile per riuscire ad agganciare le prime quattro piazze della graduatoria”.

LA SETTIMANA ASSIGECO

UNDER15 REGIONALE: Fidenza-Assigeco 60-57

Assigeco: Achibane 27, Dridi, Frati, Fedeli, Riboldi, Cinti 4, Ventura, Romanyuk 2, Pezza 15, Pesci 1, Zekaj 4, Giunchiglia 4.

UNDER13 UCC: Assigeco-Vespa Basket 59-40

Assigeco: Soresini 24, Allorini, Doglio 2, Cavallaro, Foroni 2, Baronchelli 12, Errigo 1, Monticelli, Salvaderi 16, Degradi 2, Raggi, Ferrari.

UNDER14 REG: Assigeco-Vico Basket 50-45

Assigeco: Rossi 12, Bonfanti 8,, Silva 6, Bissi S. 6, Bissi 5., Perrone 4, Mazzocchi 4, Villanti, Fulgoni, Kapllani NE, Groppi NE.

UNDER16 GOLD: Assigeco-Happy Progresso 57-43

Assigeco: Corradini 7, Bertoli, Pompili 2, Molinaroli, Ottavi, Atillah 7, Bisagni 17, Ziliani 2, Pomati 6, Zaka, Zonca 7, Lamberti 5.

UNDER14 GOLD: Assigeco-SMB Mo 93-32

Assigeco: Dossena 14, Ndione 16, Krestv 2, Grecchi 12, Hohota 3, Amorosino, Fortunati J. 4, Dragoni, Valdonio 4, Fortunati T. 15, Guidotti 7, Gazzola 16.

UNDER14 FEMMINILE: Noceto-Assigeco 53-76

Assigeco: Bernini 15, Onorati 1, Malguzzi 7, Negri 19, Signaroldi 2, Gatti 0, Fenoglietto 0, Longeri 29, Barbieri 1, Tubera 2.

UNDER15 GOLD: Assigeco-Basket Riva 57-43

Assigeco: Impesi 13, felici, Rossi 2, Zanangeli 3, Molinaroli 6, Bassi, Molina 4, Bisagni A 22, Bisagni M, Tacchini 5, Rincon 2.

UNDER13 REGIONALE: Assigeco-Academy Fidenza 55-54

Assigeco: Link 14, Boledi 5, Ottola N., Menni 2, Valdonio 22, Sonlieti, Rebecchi 5, Rapetti 7, Rossetti ne, Ottola M. ne, Bernardi ne, Barbazza ne

UNDER18 GOLD: Correggio-Assigeco 58-74

Assigeco: Fermi 6, Enobo, Tavazzi, Alemagna, Pizzetti 2, Bussolo 17, Ferro 3, Valdonio 18, Andena 11, Jelic 17, Fumi 4.

UNDER18 REGIONALE: Assigeco-Bibbianese 48-78

Assigeco: Dossena 5, Bareggi 2, Gabbiani, Molina 3, Spazzapan, Nigrelli 2, Freschi 3, Rossi 2, Putzolu 5, Seccia 3, Genovese, Gomez 19.

PRIMA DIVISIONE: Provillanova-Assigeco 59-48

Assigeco: Giulivo 10, Fumi 2, Corti 3, Marchini 8, Zamboni 5, Jakic 6, Fumi 4, Merli 8, Bosi 2.