Gragnano, soggiorno in Liguria per un gruppo di over 65. Nel paese sono quasi mille

Anche quest’anno un nutrito gruppo di over 65 del Comune di Gragnano sta soggiornando sulla Riviera ligure di Ponente, a Varazze, dove da qualche anno gli stessi gragnanesi amano ritornare.

Attualmente si sta svolgendo il secondo turno che si concluderà il 4 febbraio .Il primo gruppo era partito il 7 gennaio scorso.

I soggiorni marini, sia invernali che estivi, sono una delle iniziative volute dall’Amministrazione Comunale a favore degli anziani.

“Crediamo nella bontà di questa iniziativa” – osservano il sindaco Patrizia Calza – che ha recentemente fatto visita al gruppo – e l’Ass. ai Servizi Sociali Marco Caviati – cerchiamo di favorirla, sia coprendo il costo del viaggio che ottenendo prezzi di soggiorno calmierati grazie alle partenze di gruppo. Diverse sono le ragioni alla base di queste iniziative, non solo quelle di tipo sanitario in quanto, mentre si favorisce il soggiorno in località in cui le condizioni climatiche sono migliori, si offrono anche occasioni di socializzazione, di relax, di divertimento e si combatte la solitudine”.

“A Gragnano – spiega Calza -, sono 984 gli over sessantacinquenni, di cui 444 uomini e 540 donne. 92 sono gli anziani in carico al servizio sociale professionale. Alle loro esigenze si cerca di rispondere anche grazie al progetto “Adotta un anziano”, nell’ambito del Servizio Civile Volontario, che ormai da diversi anni viene scelto e finanziato da risorse nazionali e in cui proprio in questi giorni ha preso servizio un nuovo giovane volontario”.

Quanto alle altre attività svolte dai Servizi Sociali Comunali, la responsabile – Annamaria Romanini – ricorda che “nel corso del 2019 sono stati 44 gli anziani aderenti alle iniziative ricreative, ai pomeriggi al cinema e ai soggiorni marini; 15 quelli che hanno usufruito dell’assistenza domiciliare tutelare, 8 quelli coinvolti dal progetto “dimissioni protette”, 18 gli anziani fragili che hanno usufruito dell’ assistenza domiciliare sociale e 26 quelli che hanno ottenuto l’accompagnamento sociale”.

“Mediamente 15 – aggiunge il primo cittadino – invece sono stati gli ospiti del Centro Diurno Anziani San Michele, realizzato in un immobile donato dalla Parrocchia di San Michele Arcangelo di Gragnano e ristrutturato dal Comune grazie ad un ingente contributo della Regione Emilia-Romagna”.