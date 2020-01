È caccia al pirata della strada che nella notte tra lunedì 27 e martedì 28 gennaio in via Giuseppe Beati a Piacenza, a pochi metri di distanza dall’incrocio semaforico di via Farnesiana, ha travolto un uomo in bicicletta.

Era da poco passata la mezzanotte quando un uomo di 34 anni, che era in sella alla sua bicicletta e che stava percorrendo via Beati in direzione di via Farnesiana, è stato centrato in pieno da un’auto che non si è fermata.

Foto 2 di 2



Alcuni automobilisti di passaggio hanno immediatamente chiamato la Polizia e il 118 dopo aver notato l’uomo, rimasto gravemente ferito, steso a terra in una pozza di sangue e con una scarpa scaraventata nelle vicinanze di un bar.

Si sono pertanto precipitati sul luogo dell’incidente l’auto infermieristica del 118 e l’ambulanza della Croce Bianca di Piacenza. I sanitari, dopo aver prestato le prime cure al ferito, lo hanno trasportato d’urgenza al Pronto Soccorso dell’Ospedale Guglielmo da Saliceto, dove si trova tutt’ora ricoverato in prognosi riservata.

Nel frattempo anche due volanti del 113 sono arrivate in via Beati, e gli agenti hanno immediatamente chiuso la strada per agevolare le delicate operazioni di soccorso e raccogliere le testimonianze. Con loro anche un’autopattuglia della Polizia Stradale di via Castello, con gli agenti che hanno raccolto gli elementi utili ad avviare immediatamente le indagini: sono stati raccolti i vetri di un fanale e frammenti di carrozzeria dell’auto che non si è fermata, e che saranno nelle prossime ore oggetto di analisi in laboratorio.

Sull’asfalto è inoltre rimasta la bicicletta che, al termine dei rilievi di legge, è stata caricata su un carro attrezzi.

Ora è caccia al pirata del strada, il secondo a pochi giorni di distanza dall’analogo incidente avvenuto in via Emilia Pavese, tuttavia sembra che i due episodi non siano tra loro collegati.

Gli inquirenti visioneranno anche le telecamere presenti nella zona: la persona alla guida del veicolo che ha travolto il trentaquattrenne è accusato del reato di omissione di soccorso.