I candidati piacentini alle Regionali a confronto in Cna

In vista delle consultazioni elettorali per l’elezione del nuovo Presidente della Regione Emilia Romagna e per il rinnovo del Consiglio regionale, in programma domenica 26 gennaio, CNA Piacenza organizza un incontro-confronto con i candidati piacentini di tutti i partiti e di tutte le liste politiche.

L’incontro, a cui hanno aderito tutte le forze politiche interpellate, si svolgerà giovedì 16 gennaio alle ore 17 presso la Sala Riunioni di CNA Piacenza (in via Coppalati, 10, in località Le Mose).

“Il mondo produttivo che si identifica in CNA, che è quello dell’artigianato e delle piccole e medie imprese – precisa il Presidente provinciale di CNA, Giovanni Rivaroli, e il Direttore Enrica Gambazza – rappresenta il 98% del totale delle imprese emiliano-romagnole. Per questo ci sentiamo particolarmente responsabilizzati e desideriamo dare risposte concrete ai nostri Associati sui temi cruciali che affrontiamo assieme ogni giorno: fisco, burocrazia, innovazione e internazionalizzazione, lavoro, istruzione e formazione, appalti, legalità e credito. Nell’ottica di una tradizione ormai consolidata, abbiamo voluto organizzare questo incontro per confrontarci con i candidati alle elezioni regionali sulle tematiche che riguardano il futuro del nostro tessuto produttivo”.

Ai candidati saranno sottoposte domande e approfondimenti da parte della Presidenza e della Direzione provinciale di CNA.