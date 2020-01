I pôggiö in strä drita, nuova commedia al President

Venerdì 17 gennaio alle ore 21, Sabato 18 gennaio alle ore 21, Domenica 19 gennaio alle ore 16 la Compagnia Teatrale della Famiglia Piasinteina, nell’ambito della rassegna dialettale dedicata a Nino Castellini, presenta al teatro President “I pôggiö in strä drita”, commedia brillante di Alfredo Testoni con la traduzione di Paolo Biaggi, con la regia di Pino Spiaggi.

La commedia è stata rappresentata poche volte per l’elevato numero degli attori: ben sedici attori sono in scena tra equivoci, imprevisti e sorprese che capitano in casa Cornetti. Il Congresso eucaristico che si tenne a Piacenza nel 1926, con grande partecipazione popolare, fa da sfondo alla commedia dove i personaggi si ritrovano in casa Cornetti in via XX Settembre, scelta dal Comitato organizzatore, per i dovuti preparativi per l’importante avvenimento cittadino. Un Vescovo e uno sprovveduto sacerdote, amori che sbocciano, una vedovella che crea scompiglio nella casa suscitando non poche gelosie, un conte che cerca ostinatamente di sposarsi e una coppia di campagnoli movimentano la commedia con ripetuti colpi di scena, suscitando ilarità e divertimento per il pubblico.

Personaggi ed interpreti: S.E. mons. Ulisse Bonetti (Nando Rabaglia), don Alessio Battilana (Pino Spiaggi), Giuseppe Cornetti (Cesare Ometti), Luigia Cornetti (Mirella Girometti), Berta (Manuela Chiappini), Renata (Giulia Tebaldi), Dionisio (Gianni Sartori), Matilde (Daniela Balordi), Remigia (Patrizia Sbuttoni), Giorgio Catelli (Fabrizio Solenghi), Alberto Terni (Fabio Agosti), Edvige Testi (Silvia Uccelli), Conte Tolomasi (Mauro Gandolfini), Jacam (Salvatore Lodigiani), Casimiro (Paolo Foanna), Teresa (Paola Camia).

Rammentatrice, costumi, assistente di scena: Paola Nicelli; musiche: Luciano Del Giudice; acconciature e trucchi: Elena Motta.

Prevendita: CITY BAR, Via Manfredi 33 – Dal Lunedì al Sabato dalle ore 7 alle 19. Info e prenotazioni: tel.389 9320964 – Email:famigliapiasinteina1953@gmail.com