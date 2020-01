Il 2020 del Fiorenzuola comincia da Breno “Gruppo coeso”

Ricomincia il Campionato di Serie D Girone D per il Fiorenzuola di Mister Luca Tabbiani, impegnato nella 18° Giornata (1° di ritorno), domenica 5 gennaio 2020 alle ore 14.30, ospite di U.S. Breno.

Allo Stadio Tassara, situato in piena Val Camonica, sarà un inizio di 2020 veramente particolare per i rossoneri, con la partita che verrà svolta a porte chiuse per effetto della squalifica di 2 giornate al campo comminata alla società bresciana a inizio dicembre 2019.

I prossimi avversari dei rossoneri hanno chiuso il girone di andata all’undicesimo posto, con 20 punti in classifica e confermando di essere una squadra forse ancora più pericolosa rispetto al piazzamento ottenuto al giro di boa. All’andata, nonostante le superiorità numerica per U.S. Breno nei confronti del Fiorenzuola di capitan Guglieri dal 30′ del primo tempo (espulso Bruzzone), i rossoneri furono bravi a vincere per 2-0 con una prova tutto-cuore.

Da tenere d’occhio, per i bresciani, gli attaccanti Merkaj e Triglia, entrambi autori di 7 reti per la squadra allenata da Paolo Tacchinardi. U.S. Breno nella sessione di mercato ha apportato l’innesto di un nuovo centrocampista nel motore; si tratta del classe 1998 Boldini, ex Sanremese e Rezzato, out nella prima parte di stagione per un grave infortunio al ginocchio.

In preparazione alla gara, il 30 dicembre è stata organizzata una amichevole contro l’Agazzanese (Eccellenza) di Mister Binchi, ex allenatore della Juniores Nazionale del Fiorenzuola lo scorso anno. In una gara dove sono stati impiegati tanti giovani prodotti rossoneri dall’Academy (2001 e 2002), le reti di Piraccini ed Arrondini hanno chiuso l’anno per la squadra di Tabbiani.

In casa fiorenzuolana, l’anno si è chiuso con l’infortunio al ginocchio patito da Matteo Bruzzone nell’allenamento del 30 dicembre 2019, con le condizioni del difensore rossonero che verranno valutate in questi giorni per capire l’entità dell’infortunio e i tempi di recupero.

Mister Luca Tabbiani ha inquadrato in questo modo il momento del suo U.S. Fiorenzuola: ”Abbiamo chiuso il girone di andata con una vittoria molto pesante a Correggio contro un’ottima squadra come la Correggese. La vittoria ha avuto un valore ancora maggiore perchè siamo partiti male ed una squadra debole poteva terminare la gara con un risultato molto negativo. Passato un Buon Natale, abbiamo voluto concentrarci per riprendere al meglio la stagione, continuando ad allenarci ad alta intensità come stiamo facendo da inizio anno. Ripartiamo da Breno per vedere dove possiamo arrivare in questo girone di ritorno.”

L’entusiasmo coinvolgente generato da un girone di andata da ben 35 punti, frutto di 10 vittorie, 5 pareggi e sole 2 sconfitte, non ha tuttavia fatto compiere alcun volo pindarico a giocatori e staff rossonero, ben concentrato a voler continuare un’opera completa finora solo a metà.

”Siamo partiti per fare bene, come ormai da tre anni” – ha spiegato il Team Manager rossonero Luca Baldrighi -. ”Non mi aspettavo sinceramente un girone di andata da 35 punti, ma già nel precampionato la squadra aveva mostrato qualità. Tutto lo staff tecnico è stato bravo a trovare subito grande empatia con i ragazzi; in questi mesi si sono creati forti rapporti umani, il gruppo è coeso e molto attento alle direttive di Mister Tabbiani, del Vice Cammaroto e dell’Allenatore dei Portieri Tonoli».“