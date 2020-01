“Il Klimt è autentico”, la notizia fa il giro del mondo

Dall’Austria, patria del pittore, alla Francia, alla Spagna, la notizia che il “Ritratto di signora” di Gustav Klimt è autentico sta rimbalzando anche negli Stati Uniti e in Russia.

Piacenza è al centro delle cronache internazionali per la vicenda dell’incredibile ritrovamento di quello che è oggi “un quadro dal valore inestimabile”, come ha dichiarato, durante la conferenza stampa in Bankitalia, Claudia Collina, una dei tre esperti nominati dalla Procura della Repubblica di Piacenza per accertare l’autenticità del dipinto ritrovato il 10 dicembre scorso in un anfratto del cortile della Galleria d’Arte Moderna Ricci Oddi.

La sensazionale notizia ha fatto rapidamente il giro del mondo, trovando spazio su testate giornalistiche come: Le Monde, Le Figaro, France TV, 3sat Mediathek, AFP News Agency, El Nuevo Diario, Zeit Online, Radio Sarajevo, The Washington Times, The Guardian, Times Daily, Ekstra Bladet, solo per citarne alcuni.

“Я могу вам сказать, что эта картина является подлинником”, – сказала прокурор Пьяченцы Орнелла Кикка. , recita “SwissInfo.ch” in cirillico (“posso affermare che il quadro è originale” con tanto di traduzione in caratteri russi del sostituto procuratore di Piacenza Ornella Chicca).