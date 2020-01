Il Monticelli C.M.V. “stecca” nello scontro diretto di Parma e perde il primato

Una serata negativa nello scontro al vertice e una doppia conseguenza: sconfitta e perdita del primato. E’ amaro il finale del girone d’andata del Monticelli C.M.V., fino alla vigilia capolista in serie D femminile, ma ora spodestato dal Pi.lu.via-Sc Parma, vincitore in tre set nello scontro di venerdì.

Un match a senso unico, quello che ha premiato le forti ducali, mentre la squadra di coach Sagliani ha il grande rammarico di non aver messo sul rettangolo di gioco il proprio potenziale. Subito in difficoltà, soprattutto in difesa contro i colpi vellutati delle padrone di casa, Monticelli non è riuscita a trovare il bandolo della matassa. Si salvano solamente alcuni sprazzi conclusivi nel terzo set, mentre non è bastata una discreta prova della diagonale Motta-Periti.

Ora le giallonere (seconde in classifica) si apprestano a iniziare il girone di ritorno dopo il week end di sosta. Prima tappa, la trasferta di sabato 8 febbraio a Noceto.

PI.LU.VIA-SC PARMA-MONTICELLI C.M.V. 3-0

(25-16, 25-12, 25-18)

MONTICELLI C.M.V.: Periti 11, Conti 0, Azzali 6, Motta 6, Zanoni 3, Magistrati 1, Olmi 1, Vicentini, Martini, Rossi 1, Spoto (L), Galbignani (L). N.e.: Tedoldi. All.: Sagliani

Risultati ultima giornata d’andata serie D femminile girone A:

Galaxy Volley Realcart Collecchio-New Volley Pontenure 2-3

Emmezeta Synclean Team 03-Jovi Volley 2-3

San Polo C.el.i-Saib Vap 3-1

Pi.lu.via-Sc Parma-Monticelli C.M.V. 3-0

Oasi Noceto Lewer-Energy Parma 3-1

Eni Volley Podenzano-Mb Tecnology 3-1

Classifica:

Pi.lu.via-Sc Parma 28, Monticelli C.M.V. 27, Galaxy Volley Realcart Collecchio 25, Emmezeta Synclean Team 03 19, Oasi Noceto Lewer 16, Jovi Volley 15, Eni Volley Podenzano 13, Saib Vap, San Polo C.el.i 12, New Volley Pontenure 11, Energy Parma, Mb Tecnology 10.