Il Piace “batte” il secondo colpo, ufficiale Alessandro Polidori

La notizia era nell’aria, adesso è arrivata anche l’ufficialità: Alessandro Polidori è un nuovo giocatore del Piacenza.

Come informa la società, l’attaccante classe ’92 – che nella prima parte di stagione ha collezionato 15 presenze e 1 gol a Siena – arriva in biancorosso con la formula del prestito con diritto di opzione fino al 30 giugno 2021.

Si tratta del secondo colpo messo a segno dal Piace in questa finestra di mercato di gennaio. In mattinata era infatti già stato annunciato l’ingaggio fino al 30 giugno di Alessandro Castellana, terzino destro, classe 1995, di ritorno nella città d’origine dopo l’ultima esperienza in Serie D a Savona.