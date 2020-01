Il sistema sanitario reggerà i prossimi anni? Incontro in Fondazione

Il Sistema sanitario nazionale e regionale, basato su equità e universalità, potrà continuare a reggere nei prossimi anni?

A questa domanda cercherà di rispondere un incontro dibattito in programma lunedì 20 gennaio, alle ore 17.45 nel Salone d’onore di palazzo Rota Pisaroni, alla Fondazione di Piacenza e Vigevano, in via Sant’Eufemia, 13 a Piacenza. Interverranno diversi professionisti della sanità piacentina: l’oncologo Luigi Cavanna; il gastroenterologo Fabio Fornari; la coordinatrice infermieristica Monica Muroni; la specializzanda Ilaria Toscani, il biologo molecolare e ricercatore Alessandro Ubiali. Modera la giornalista Nicoletta Bracchi.

“Il sistema sanitario italiano – evidenziano gli organizzatori – è considerato fra i migliori nel mondo; tuttavia a partire dal 2010 fino al 2019 si è assistito a un definanziamento, aumentando contemporaneamente le necessità economiche legate alle innovazioni rese disponibili dalla ricerca scientifica/tecnologica. In Europa è al 12esimo posto per la spesa sanitaria”. L’incontro vede la partecipazione di professionisti della realtà piacentina in un confronto aperto con il pubblico