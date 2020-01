Il sottosegretario Lorenza Bonaccorsi visita la Rocca di Monticelli

Nota stampa

Il sottosegretario al Ministero per i beni culturali e per il turismo, Lorenza Bonaccorsi, ha visitato la Rocca di Monticelli (Piacenza). Un progetto di messa in sicurezza e valorizzazione su cui il comune, le istituzioni, la società civile e l’associazionismo, insieme alla diocesi, devono fare fronte comune per assicurare un futuro ad un luogo storico così importante e così simbolico per il nostro territorio.

“Con questa visita si è voluta richiamare l’attenzione del Ministero e del Governo per questa e per altre le realtà culturali del territorio che hanno anche un valore turistico molto importante da promuovere e mettere in sicurezza e a sistema”, hanno così concluso i due candidati del Partito Democratico, Gianluigi Molinari e Benedetta Scagnelli, che hanno partecipato all’incontro.