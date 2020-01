Il viaggio della Vigor Carpaneto nel girone di ritorno inizia dal Fanfulla

Si riparte da dove si era terminato, sperando in un risultato diverso. Il pubblico amico del “San Lazzaro” è il “traìt d’union” tra il 2019 e il 2020 della Vigor Carpaneto, di scena sul rettangolo di gioco di casa dove aveva concluso con una sconfitta il girone d’andata (1-3 con il Lentigione lo scorso 22 dicembre). Il viaggio nella seconda metà di campionato della squadra di Stefano Rossini inizierà domenica alle 14,30, quando il Fanfulla sarà l’ospite di turno nella prima giornata di ritorno del girone D di serie D.

Contro una formazione in lotta per i primi posti, i biancazzurri piacentini dovranno sfoggiare una prova di qualità perché la classifica impone un pensiero tanto cristallino quanto poi difficile da mettere in atto continuità: zero sconti a nessuno.

“Dovremo assolutamente – avverte mister Rossini – migliorare il bottino del girone d’andata (15 punti, ndc). La partita contro il Fanfulla sarà sicuramente molto difficile, anche perché affrontiamo una squadra forte, che ha intensità, aggressività e qualità, oltre a un buon allenatore che sta lavorando bene nel corso degli anni sulla panchina bianconera. Del resto, per noi tutti i match saranno difficili e dovremo interpretarli come diciassette finali”. Quindi aggiunge. “Durante questa sosta abbiamo lavorato molto bene, ho visto una squadra pimpante e vogliosa, poi ovviamente dovremo trasportare tutto questo in partita e forse questo aspetto a volte ci è mancato. E’ un gruppo che si è sempre allenato tanto e bene, poi alla domenica bisogna anche tener conto che in campo ci vanno anche gli avversari”. Il cambio d’anno non muta il quadro dell’infermeria biancazzurra, dove stazionano ancora il giovane centrocampista Davide Romeo (2000) e il capitano e attaccante Julien Rantier.

L’AVVERSARIO – Il Fanfulla occupa il quarto posto con 30 punti, il doppio del bottino della Vigor, ed è allenato in panchina da Andrea Ciceri, ex di turno dopo aver guidato il Carpaneto nella seconda parte della stagione 2015-2016 in Eccellenza. “Il nostro campionato – spiega Ciceri – sta andando oltre ogni aspettativa, mi ricordo come il pareggio all’andata in casa contro il Carpaneto venne accolto positivamente. La pausa ci è servita per recuperare alcuni elementi, soprattutto under, e prepararci al meglio al girone di ritorno, che è un campionato diverso, dove le squadre sono più attente e anche migliorate. Cercheremo come sempre di mettere in campo ritmo, dinamismo e cattiveria agonistica, speriamo di aver continuità anche dopo la pausa. Sappiamo, però, come ci possano essere diversi pericoli e il numero uno è la Vigor, una squadra di ottimo livello”. Quindi aggiunge. “Fin dall’inizio dicevo come mi immaginassi un girone molto equilibrato e competitivo. Le difficoltà che sta avendo il Carpaneto per uscirne la dicono lunga sotto questo punto di vista. Personalmente, torno molto volentieri in una piazza dove ho vissuto mesi bellissimi e mi sono divertito, come penso si sia divertita anche la gente che seguiva la squadra. Ritrovo con piacere Samuele Barba e numerosi dirigenti della società. E’ una realtà dove non manca nulla per disputare una serie D di buonissimo livello”.

Il Fanfulla dovrà fare a meno del mediano Palmieri (squalificato), autore della doppietta contro il Ciliverghe, e degli infortunati Laribi e Touré. Rientrano dalla squalifica, invece, il difensore Negri e il centrocampista offensivo Brognoli.

GLI EX – Oltre a mister Ciceri sulla sponda-Fanfulla, in casa Vigor c’è un ex di turno: l’esterno Nicolas Galazzi, classe 2000, lo scorso anno con il sodalizio bianconero. Non è un ex ma è lodigiano (di Marudo), invece, il difensore biancazzurro Simone Confalonieri (2001).

LA TERNA ARBITRALE – A dirigere l’incontro tra Vigor Carpaneto e il Fanfulla sarà l’arbitro Enrico Gigliotti della sezione AIA di Cosenza, coadiuvato dagli assistenti Gianmarco Macripo’ di Siena e Luca Mantella di Livorno.

ALL’ANDATA FINI’… – Nella sfida dello scorso 1 settembre alla “Dossenina” di Lodi, la Vigor Carpaneto pareggiò 2-2, andando due volte in vantaggio di una rete ma venendo puntualmente raggiunta dai bianconeri locali. Questo il tabellino dell’incontro.

FANFULLA-VIGOR CARPANETO 1922 2-2

FANFULLA: Cizza, Baggi, Toure, Laribi (87’ Arodi), Pascali, Negri (80’ Aprile), Scaramuzza (80’ Cappato), Brognoli, Catta, Palmieri (56’ Rossi D.), Bertelli (56’ Zaccaro).(A disposizione: Frontori, Fabiani, Bernardini, Sylla). All.: Ciceri (squalificato, in panchina Dellagiovanna)

VIGOR CARPANETO 1922: Lassi, Brizzolara, Barba, Abelli, Rossini, Zuccolini, Zazzi (87’ Favari), Mastrototaro (63’ Rossi G.), Rantier (80’ Piscicelli), Galazzi (71’ Romeo), Rivi (71’ Bruno). (A disposizione: Belli, Rocchi, Bini, Giannini). All.: Adailton

ARBITRO: Rinaldi di Bassano del Grappa (assistenti Djordjevic e Beggiato di Schio)

RETI: 32’ Barba (V), 36’ Catta (F), 50’ Rantier (V), 61’ Laribi (F)

NOTE: Recupero 1’ e 4’, spettatori 700. Ammoniti Zuccolini, Galazzi, Barba (V), Baggi, Brognoli, Laribi, Arodi (F).

GLI ALTRI PRECEDENTI – Le due squadre si sono affrontate anche nella scorsa stagione in serie D. All’andata al “San Lazzaro” di Carpaneto la Vigor si impose 3-2 con tripletta di Julien Rantier. Nel ritorno alla “Dossenina” di Lodi, invece, il duello terminò in parità (1-1).

NELL’ULTIMO TURNO… – Questi i tabellini dei più recenti impegni delle due formazioni.

VIGOR CARPANETO-LENTIGIONE 1-3

VIGOR CARPANETO: Lassi, Rossini M. (86’ Brizzolara), Barba, Bini, Mastrototaro, Confalonieri, Galazzi, Zazzi (63’ Rivi), Bruno, Abelli, Fittà (58’ Rossi G.). (A disposizione: Luppi, Hoxha, Rocchi, Favari, Piscicelli, Pontoglio). All.: Rossini S.

LENTIGIONE: Rossi M., Palmiero (83’ Castelluzzo), Maffezzoli, Scalini, Dall’Osso, Zagnoni, Piccinini (84’ Sanat), Martino, Bernasconi (75’ Ferri), Bouhali (83’ Tamagnini), Barranca (89’ Falanelli). (A disposizione: Burani, Marconi, Kane, Montipò). All.: Notari

ARBITRO: Valentini di La Spezia (assistenti Manzini di Voghera e Mino di La Spezia)

RETI: 14’ Bruno (V), 21’ Barranca (L), 55’ Bernasconi (L), 67’ aut. Barba (L)

NOTE: Ammoniti Maffezzoli, Scalini (L), Galazzi, Brizzolara (V).

CILIVERGHE-FANFULLA 1-4

CILIVERGHE: Valtorta, Avesani, Belotti (91’ Scalvini), Sanni, Licini (70’ Ait Bakrim), Mozzanica, Maspero (78’ Faccioli), Vignali (62’ Cruz), Menni, Franzoni, Confalonieri. (A disposizione: Magoni, Manu Aning, Chimini, Garofalo, Comotti). All.: Carobbio

FANFULLA: Cizza, Baggi, Pascali, Fabiani (91’ Baggini), Bernardini S., Scaramuzza (45’ Nazzari), Barbieri (86’ Pezzi), Palmieri, Qeros, Belleri, Radaelli (62’ Chelafi, 72’ Gennari). (A disposizione: Ugazio, Aprile, Bernardini D., Pasqualino). All.: Ciceri

ARBITRO: Papale di Torino (assistenti Mastrosimone di Rimini e Castiglione di Frattamaggiore)

RETI: 8’ Belleri (F), 13’ Confalonieri (C), 31’ e 83’ rig. Palmieri (F), 77’ Baggi (F)

NOTE: Spettatori 300, corner 3-4, recupero 2’ e 2’. Ammoniti: Avesani (C), Palmieri (F).

IL TURNO – Questo il programma della prima giornata di ritorno del girone D di serie D (domenica ore 14,30): Alfonsine-Progresso, Breno-Fiorenzuola, Calvina-Mantova, Ciliverghe-Crema, Lentigione-Sasso Marconi Zola, Sammaurese-Mezzolara, Savignanese-Correggese, Franciacorta-Forlì, Vigor Carpaneto-Fanfulla.

LA CLASSIFICA – Mantova 41, Fiorenzuola 35, Mezzolara 31, Fanfulla 30, Lentigione 29, Correggese 27, Forlì 25, Progresso 22, Calvina, Franciacorta 21, Breno, Crema 20, Sasso Marconi Zola 17, Sammaurese 16, Vigor Carpaneto, Alfonsine 15, Ciliverghe 13, Savignanese 12.

I BOMBER – Questa la classifica (prime posizioni) dei marcatori del campionato.

17 reti: Scotto (Mantova) – 7 su rigore

12 reti: Guccione (Mantova)

11 reti: Saporetti (Correggese) – 2 su rigore

10 reti: Altinier (Mantova), Sereni (Mezzolara) – 5 su rigore

8 reti: Costantini (Sammaurese) – 2 su rigore), Draghetti (Sasso Marconi Zola) – 5 su rigore.