In otto tentano l’assalto alla concessionaria, “traditi” dal sistema di videosorveglianza

In otto tentano l’assalto nel salone di esposizione auto Parietti, in via Pindemonte a Piacenza. Ma vengono “traditi” dal sistema di video sorveglianza.

Il fatto è accaduto nella tarda serata del 7 gennaio, poco prima delle 22.

Sul posto sono intervenuti gli operatori Ivri e i carabinieri, ma al loro arrivo i ladri si erano già dati alla fuga senza aver rubato nulla.