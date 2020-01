Incendio in una villetta a Creta di Castelsangiovanni, una persona in ospedale

Incendio in una villetta a Creta di Castelsangiovanni (Piacenza), nella tarda mattinata dell’8 gennaio.

Sul posto i vigili del fuoco, impegnati nel domare le fiamme. Per consentire le operazione di messa in sicurezza, è stata chiusa al traffico la via di accesso all’immobile.

Sul posto anche i sanitari che hanno condotto una signora al pronto soccorso di Castelsangiovanni, per aver inalato il fumo sprigionato dall’incendio. Le sue condizioni non destano preoccupazione.