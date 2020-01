Incidente tra 4 auto sull’A1, nel tratto che da Piacenza porta verso Milano, poco dopo le 23 e 30 del 28 gennaio.

Lo scontro, che vede una dinamica ancora poco chiara, è avvenuto all’altezza di Lodi e dell’allacciamento con l’A58, tangenziale est esterna di Milano.

A segnalarlo in redazione sono stati alcuni lettori, in viaggio lungo l’A1 fino ad arrivare a poca distanza dal luogo dell’incidente, inviando foto e video impressionanti dei veicoli in fiamme.

Al momento il tratto di autostrada è bloccata, così come l’entrata di Lodi in entrambe le direzioni.

Sul posto vigili del fuoco, Polstrada, mezzi di soccorso e personale di Autostrade per l’Italia.