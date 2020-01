Incidente tragico nella notte, 23enne muore nell’auto ribaltata

Ancora una giovane vittima sulle strade piacentine. Nella notte tra sabato e domenica si è verificato un tragico incidente lungo la tangenziale di Piacenza: a perdere la vita un 23enne alla guida di una Toyota Yaris uscita di strada dopo l’una e mezza.

Il grave sinistro è avvenuto tra le uscite stadio e Farnesiana, nei pressi di quest’ultima in direzione autostrade: la vettura condotta dal giovane ha sfondato il guard rail si è ribaltata più volte finendo la corsa nel campo.

Per il 23enne, Matteo Bellan residente a Piacenza, non c’è stato nulla da fare, vani i tentativi di rianimarlo da parte dei soccorritori del 118 chiamati sul posto da altri automobilisti in transito. Sul luogo dell’incidente si sono recati anche amici e familiari.

Presenti automedica e ambulanza della Croce Bianca e la squadra dei vigili del fuoco.

Per i rilievi è intervenuta la Polizia Stradale.