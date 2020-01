Infortunio sul lavoro ad Alseno, interviene l’elisoccorso

Ancora un infortunio sul lavoro in una ditta ad Alseno (Piacenza).

E’ accaduto nella mattinata di venerdì 17 gennaio. Secondo quanto si è appreso, un operaio avrebbe riportato una seria ferita alla gamba per cause in corso di accertamento. Soccorso dai sanitari con l’ambulanza della Croce Rossa di Roveleto di Cadeo, è stato successivamente trasferito in volo con l’elisoccorso all’Ospedale Maggiore di Parma: non si troverebbe fortunatamente in pericolo di vita.

Sul luogo dell’incidente anche una pattuglia della Polizia Locale di Alseno.