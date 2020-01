Iniziative per la terza età, dal 7 gennaio aperte le prenotazioni

Si apriranno martedì 7 gennaio, le prenotazioni per le prossime iniziative rivolte alla terza età, organizzate dall’Ufficio attività socio-ricreative del Comune di Piacenza.

L’iscrizione è infatti obbligatoria anche per gli eventi gratuiti, telefonando in orario mattutino allo 0523-492724.

Diverse le visite guidate e le escursioni in calendario per l’inizio dell’anno.

Giovedì 16 e giovedì 30 gennaio è in programma un vero e proprio viaggio nel tempo presso l’Archivio di Stato, con il laboratorio “Ma come ti vesti? Moda e costume nei secoli”, che porterà i partecipanti alla scoperta dell’abbigliamento dei piacentini nel passato, con le peculiarità che contraddistinguevano i ceti nobiliari e popolari, attraverso i documenti conservati in Archivio.

Giovedì 23, uscita fuori porta al Castello Mina della Scala: una gita di mezza giornata nella Bassa tra Cremona e Mantova, per scoprire la residenza, tuttora abitata, dei conti Persico Licer, che apriranno le porte della loro dimora impreziosita da arredi autentici e soffitti affrescati.

Il costo è di 10 euro, con partenza in bus turistico al mattino dal parcheggio del Cheope e rientro per pranzo.

Martedì 28 e venerdì 31 gennaio, alla tariffa di 5 euro, si potrà seguire il percorso “Tesori di carta: alla scoperta della storia del libro” al Collegio Alberoni: un itinerario speciale che permetterà di accedere alla Biblioteca che vanta una raccolta di 130 mila volumi, dalle edizioni quattrocentesche alle Cinquecentine, dal tomo di Galileo alla Encyclopédie di Diderot e d’Alembert.

Lunedì 3 febbraio, infine, visita guidata al Museo civico di Storia Naturale, al costo di due euro.