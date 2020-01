Inizio settimana all’insegna della nebbia e del cielo nuvoloso a Piacenza.

Secondo quanto riporta Arpae, martedì 14 gennaio è previsto in pianura coperto per nubi basse o nebbia, sui rilievi coperto con pioviggini; nel pomeriggio molto nuvoloso; dalla sera in pianura coperto per nubi basse o nebbia, sui rilievi coperto con pioviggini. Temperature minime del mattino comprese tra 1 °C sui rilievi e 2 °C in pianura, massime pomeridiane comprese tra 4 °C sui rilievi e 5 °C in pianura.

Molto nuvoloso anche mercoledì 15 gennaio, con possibili pioviggini sui rilievi. Temperature minime del mattino comprese tra 1 °C sui rilievi e 4 °C in pianura, massime pomeridiane comprese tra 4 °C sui rilievi e 6 °C in pianura.