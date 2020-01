Inquinamento, nuovo sforamento a Piacenza. Concentrazioni di Pm10 in crescita

Nuovo sforamento dei valori limite di Pm1o a Piacenza.

Le centraline Arpa hanno fatto registrare, per la giornata di ieri 7 gennaio, una concentrazione media di 68 microgrammi per metro cubo. Valori in crescita rispetto a quelli registrati il 6 gennaio, quando la media si era attestata su 56 microgrammi.

Si tratta dell’undicesimo giorno in cui i valori superano la soglia di 50 microgrammi per metro cubo nelle ultime due settimane, con soli due giornate di “tregua” con livelli comunque di poco al di sotto delle soglie limite.