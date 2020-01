Internet, social e smartphone: un ciclo di incontri gratuiti per imparare a utilizzarli

Il Laboratorio Aperto di Piacenza organizza un ciclo di incontri gratuiti rivolti ai cittadini, con attenzione particolare alla fascia over 65, per favorire lo sviluppo delle competenze digitali al fine di garantire una piena cittadinanza digitale.

Il format prevederà un incontro mensile gratuito e ad ingresso libero che si terrà il primo martedì di ogni mese. Le azioni formative del Laboratorio in relazione alle tecnologie digitali affronteranno il tema della consapevolezza digitale, con percorsi che coinvolgeranno cittadini di diversi target con livelli di approfondimento diversi, con l’obiettivo comune di diffondere un uso consapevole degli ambienti digitali e delle nuove tecnologie.

Il programma degli incontri parte del ciclo “Cittadini Digitali” è strutturato in modo da permettere ai partecipanti di acquisire competenze di base: la navigazione in Internet, l’uso della posta elettronica e dei social network, l’uso efficace di strumenti come smartphone e tablet. L’evento di presentazione di “Cittadini Digitali” è fissato per martedì 4 febbraio alle ore 10.30 presso l’ex Chiesa del Carmine. In quell’occasione verrà presentato il ruolo del Laboratorio Aperto, presentati gli incontri e i corsi di formazione già in programma nel primo semestre dell’anno e raccolte idee e spunti per organizzare futuri incontri.

Per richiedere ulteriori informazioni è possibile inviare una e-mail all’indirizzo piacenza@labaperti.it o rivolgersi al personale del Laboratorio nei giorni di apertura (lunedì-sabato, 10-18).