“Intitolare una piazza o una via a Bettino Craxi”, la richiesta dei Liberali alla Giunta

Nuova mozione dei Liberali per intitolare una piazza o una via di Piacenza a Bettino Craxi, ex leader del Partito Socialista Italiano, e presidente del Consiglio dal 1983 al 1987, di cui quest’anno ricorre il ventennale dalla morte.

“Premesso che i corsi e i ricorsi storici dovrebbero insegnare a tutti come interpretare e vivere la quotidianità e che era stata istituita la Commissione toponomastica – si legge nel documento firmato il 30 gennaio dal Liberale Antonio Levoni -, con la mozione si “impegna Sindaco e Giunta affinché si avvii, nel più breve tempo possibile, la procedura necessaria e nei confronti degli organi amministrativi preposti, per l’intitolazione di una piazza o di una via della nostra città a Bettino Craxi”.