La Befana porta una nuova ambulanza alla Pubblica S. Agata

Come da tradizione, nella giornata dell’Epifania, alla Pubblica Assistenza a Sant’Agata di Rivergaro verranno estratti a sorte i numeri della lotteria chiamata “Aspettando la Befana”.

Un successo la vendita dei tagliandi con oltre 8mila sui 10mila disponibili, che sono stati prevalentemente venduti nei vari negozi di Rivergaro. E in alcuni esercizi commerciali della provincia di Piacenza, in special modo al centro commerciale Gotico che si è reso disponibile mettendo a disposizione un’area dedicata ai volontari della pubblica di Rivergaro per raccogliere fondi, in cambio dell’impacchettamento dei regali nei giorni precedenti al Natale.

Così il 6 gennaio, alle ore 15, alla casa del popolo di Rivergaro verranno estratti a sorte i numeri vincenti della lotteria, da una crociera nel mar Mediterraneo per due persone, un week end in una SPA per due persone, un buono spesa da 500 euro, una consolle Nintendo, un abbonamento annuale in palestra, un tablet, uno smartphone e tanto altro.

In quest’occasione verrà anche inaugurata la nuova ambulanza, una Fiat Ducato 180 cavalli, con allestimento Vision, equipaggiato oltre che di tutti i presidi standard per le ambulanze che effettuano emergenza e soccorso, di un monitor multiparametrico, dotata inoltre di specifiche componenti adatte al trasporto sia di pazienti obesi che di pazienti in età pediatrica, dotato inoltre di apposite cinghie per assicurare alla barella anche i neonati. L’ambulanza è costata complessivamente 72mila euro.

«Dal mese di dicembre è nato anche il progetto “dacci una mano” – spiega Katia Sartori, presidente dell’associazione pubblica assistenza a Sant’Agata di Rivergaro – che nella sua prima parte avuto lo scopo di aiutare l’associazione della Val trebbia per la raccolta fondi per l’acquisto della nuova ambulanza, a cui si è dovuto aggiungere, per raggiungere la cifra necessaria, il prezioso aiuto giunto dalla vendita dei biglietti della lotteria e dai privati che hanno contribuito».

«Quasi 1000 gli interventi di emergenza urgenza effettuati dalla pubblica assistenza Sant’Agata di Rivergaro in convenzione con l’azienda Usl e il 118 – ha spiegato la presidente Katia Sartori – quasi 3000 invece i servizi privati effettuati per i trasporti sanitari».

«216.184 i km complessivamente percorsi dalle ambulanze e dai mezzi dalla sant’Agata di Rivergaro. Con un incremento totale, rispetto al 2018, di circa il 43%».

La presidente Katia Sartori invita la cittadinanza tutta, tutti i volontari E le autorità a partecipare all’inaugurazione della nuova ambulanza rimarcando anche l’importanza strategica dell’associazione sul territorio. E verranno per l’occasione anche premiati i volontari che si sono distinti per particolari meriti durante l’anno da poco conclusosi. E dopo l’estrazione dei numeri vincenti della lotteria un ricco buffet aperto a tutti i partecipanti.