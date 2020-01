La Canottieri Ongina sfida Busseto e strizza l’occhiolino al secondo posto

Una sorta di derby tra due formazioni (una piacentina, l’altra parmense) divise da pochi chilometri che chiude il girone d’andata e può delineare meglio la classifica di entrambe al giro di boa del campionato di serie B maschile.

Sabato alle 18 a Monticelli andrà in scena lo scontro tra i padroni di casa della Canottieri Ongina e l’Acl Busseto, uno dei match del girone B atteso poi dalla sosta in vista dell’inizio del ritorno. La Canottieri Ongina è reduce dal colpaccio di sabato scorso sul campo del Gabbiano Mantova (1-3) e ora andrà sostanzialmente a caccia di conferme. In particolare, la squadra di Mauro Bartolomeo condivide il terzo posto a quota 23 punti con il Moma Anderlini Modena, formazione attesa quest’ultima dal turno di riposo.

La seconda piazza, occupata dallo Stadium Mirandola, dista una sola lunghezza, con i modenesi per di più impegnati nello scontro al vertice con Concorezzo. Un turno da capitalizzare, insomma, per i gialloneri piacentini, anche se il match nasconde diverse insidie. Sulla sponda giallonera, a presentare la partita è un ex di turno, il palleggiatore Federico Boschi, al suo secondo anno alla Canottieri Ongina.

“Ci sarà da lottare – spiega – punto dopo punto, nessuna partita è scontata e abbiamo visto come ogni incontro non sia facile. Contro Scanzorosciate forse abbiamo pagato a livello di gioco un po’ la pausa lunga del calendario, mentre sabato contro Mantova ci siamo riscattati fornendo forse la miglior prestazione dell’anno, limitando ogni soluzione offensiva degli avversari. Mi auguro questo trend prosegua: se vogliamo stare agganciati al primo posto dobbiamo assolutamente continuare così. Le nostre aspettative sono alte, non possiamo che puntare ai play off; la squadra c’è, il gruppo si sta allenando e sta giocando. Abbiamo alti e bassi come tutti, ma sappiamo come questo campionato dipenda solo da noi, visto che non c’è la corazzata che vince ogni sabato 3-0. Dobbiamo pretendere più da noi stessi e lavorare per migliorare la lucidità e la concretezza che speso ci manca nella parte finale dei set”.

L’AVVERSARIO – L’Acl Busseto occupa il nono posto in classifica con 13 punti all’attivo, frutto di cinque vittorie e sei sconfitte (curiosamente tutte per 3-1), con due punti di margine sulla zona rossa (retrocessione). In panchina c’è un tecnico esperto come Andrea Codeluppi, già vice di Ljubo Travica e Mauro Berruto in A1 a Parma e a Piacenza. In squadra, coach Codeluppi allena un giocatore “speciale”: il figlio Daniel, schiacciatore e grande ex di turno avendo militato a Monticelli per otto stagioni tra il 2008 e il 2016. Altro ex sarà il centrale Luca Savi, giallonero nell’annata 2012-2013.

“A Busseto – racconta Daniel Codeluppi – sta andando abbastanza bene, il gruppo era quasi tutto nuovo ed è servito un po’ di tempo per trovare la giusta alchimia di gioco che tutt’ora esprimiamo a sprazzi. In palestra, però, si sta bene, il gruppo c’è e si lavora molto, un po’ come accadeva a Monticelli nei miei otto anni alla Canottieri Ongina. Ho davvero tanti ricordi belli di quegli anni, tante battaglie, tanti amici, gioie e anche qualche dispiacere come è giusto che sia nello sport. Ora, però, incontro la Canottieri Ongina dall’altra parte della rete e per me ha un sapore davvero speciale; sento, comunque, che vale quasi lo stesso per molti miei compagni di squadra che considerano la partita una sorta di derby”.

“Se di derby si tratterà, mi aspetto una partita combattuta e tesa, anche se so benissimo come sia un’impresa venire a vincere a Monticelli. Tuttavia dobbiamo cercare di esprimere un buon gioco, aspetto che in trasferta non ci è riuscito molto, e attraverso questo provare a strappare un buon risultato su un campo davvero ostico”.

GLI ARBITRI – A dirigere l’incontro tra Canottieri Ongina e Acl Busseto Volley saranno il primo arbitro Vanessa Bacchella e il secondo arbitro Andrea Michele Aleo.

IL TURNO – Questo il programma dell’ultima giornata d’andata del girone B di serie B maschile: Stadium Mirandola-Robosystem Concorezzo, Valtrompia Volley-Modena Volley, Il Viaggiator Goloso-AMA San Martino, Canottieri Ongina-Acl Busseto Volley, Viadana Volley-Scanzorosciate, Mgr Grassobbio-Gabbiano Mantova. Riposa: Moma Anderlini Modena.

LA CLASSIFICA – Robosystem Concorezzo 27, Stadium Mirandola 24, Canottieri Ongina, Moma Anderlini Modena 23, Gabbiano Mantova, Modena Volley 21, Scanzorosciate 20, Viadana Volley 17, Acl Busseto Volley 13, Mgr Grassobbio 12, Valtrompia Volley 11, AMA San Martino 7, Il Viaggiator Goloso 0.

COPERTURA MEDIA DEL MATCH – La partita sarà trasmessa in diretta sulla pagina Facebook Volley Canottieri Ongina.

Foto di Andrea Scrollavezza