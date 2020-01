“La città ha bisogno del Klimt, mi auguro venga presto restituito ai piacentini”

“Non ho ancora potuto vedere il Klimt, spero di poterlo fare e che sia restituito presto alla città”.

E’ l’auspicio di Vittorio Sgarbi, a Piacenza nella serata del 20 gennaio, per partecipare a una iniziativa elettorale di Forza Italia in vista delle Regionali del 26 gennaio. “Mi auguro – afferma – che l’atteggiamento della magistratura non sia quello di preservare qualcosa che deve essere messo a disposizione di tutti”.

Riguardo alla perizia che ha stabilito l’autenticità del quadro ritrovato il 10 dicembre scorso, il celebre critico d’arte ribadisce che “l’esperto (per valutare le opere di Gustav Klimt, ndr) non si trova in Italia ma a Vienna”. “Mi auguro che sia possibile vedere presto il Ritratto di signora, la città ne ha bisogno”.