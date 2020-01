La Russa (Fratelli d’Italia) a Pianello: “Cancelliamo il sistema di potere della sinistra”

“Domenica avete l’occasione storica di mandare a casa un sistema di potere che da 50 anni domina in questa regione. Non fatevela sfuggire, andate tutti a votare e darete un contributo fondamentale per ammainare la sinistra bandiera rossa sul palazzo della Regione” non ha usato mezzi termini il Vice-presidente del Senato Ignazio La Russa che, nell’affollato Teatro di Pianello ha rivendicato: “il ruolo determinante che giocherà Fratelli d’Italia nell’appuntamento elettorale di domenica.”

“Le nostre donne ed i nostri uomini – ha concluso – si sono sempre distinti nei territori e certamente porteranno la loro esperienza per governare al meglio la Regione”. Prima di La Russa gli appelli elettorali dell’on. Tommaso Foti e dei candidati Giancarlo Tagliaferri e Gloria Zanardi. (nota stampa)