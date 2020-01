Riceviamo e pubblichiamo una nota, con foto, relativa alle condizioni in cui versano alcune strade di Piacenza dopo i lavori di posa della fibra ottica.

“Sarà capitato a molti di notare in quale stato di indecenza siano le nostre strade dopo i lavori per la posa della fibra ottica” scrive un lettore alla redazione.

“Ma poi, a chi compete ripristinarle? Alla ditta che ha ottenuto l’appalto? Alla ditta sub-appaltatrice che materialmente rompe le strade? Oppure all’ente locale, ovvero al comune di Piacenza?”

“E chi è preposto alla vigilanza perché ciò accada?”

“Sarebbe opportuno che i nostri amministratori ci dessero spiegazioni esaustive e ci tranquillizzassero sul fatto che le voragini che si aprono di tanto in tanto, nulla hanno a che vedere col fatto che agli scavi per il posizionamento dei cavi, non venga fatto seguire il ripristino pre-esistente del manto stradale, ma solamente una veloce chiusura col solo cemento!”