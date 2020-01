La Vigor Carpaneto sfida la “bestia nera” Mezzolara

Le statistiche della stagione la dipingono come “bestia nera” (avendo vinto all’andata e in Coppa Italia), la classifica la indica come quarta forza del campionato, la realtà suggerisce un avversario di valore da affrontare però a viso aperto per cercare i “soliti” tre punti pesanti.

Quel che è certo è che domenica alle 14,30 al “San Lazzaro” la Vigor Carpaneto sarà attesa da un compito difficile sfidando il Mezzolara nella terza giornata di ritorno del campionato di serie D (girone D). I biancazzurri di Stefano Rossini, sempre impantanati nella zona play out, sono reduci dalla beffa di Sasso Marconi (sconfitta per 3-2) e dovranno cercare di rialzarsi, pur dovendo fare i conti con un calendario prossimo non proprio morbido.

“Domenica scorsa – spiega il tecnico biancazzurro – abbiamo perso una partita che, al di là della superiorità numerica per un tempo, avremmo potuto e dovuto vincere per come abbiamo giocato. Su un campo al limite della praticabilità, abbiamo giocato e creato, senza buttar mai via la palla. Abbiamo avuto troppa frenesia negli ultimi metri, poi abbiamo il problema che tante volte commentiamo ko a causa di errori banali e quando il match si fa sempre in salita non sempre riesci a recuperare. Nello specifico, ci siamo fatti gol da soli di fatto”.

Quindi aggiunge. “Il Mezzolara è una squadra che fa bene entrambe le fasi, è molto intensa e dovremo pareggiare quest’ultimo aspetto per poi metterci la nostra qualità. Credo sia un po’ la sorpresa di questo campionato, ma con dei meriti, essendo una formazione organizzata, molto aggressiva e che sa cosa fare in campo. Sta un po’ compiendo il cammino della Vigor nello scorso campionato”. Rispetto a domenica scorsa, la Vigor ritrova il difensore Matteo Rossini e l’esterno Nicolas Galazzi, che rientrano dal turno di squalifica. Ancora assenti per infortunio, invece, il centrocampista Davide Romeo e l’attaccante Julien Rantier.

L’AVVERSARIO – Il Mezzolara è allenata da Romulo Togni, ex centrocampista che in carriera vanta anche la promozione dalla B alla A con il Pescara di Zeman insieme ai vari Insigne, Immobile e Verratti. In classifica, i bolognesi (una matricola storica in quarta serie) occupano il quarto posto con 32 punti, a -1 dalla Correggese terza , mentre domenica scorsa hanno pareggiato 1-1 in casa contro il Ciliverghe, con il rammarico di aver fallito due calci di rigore con Ianniello e con Sereni, quest’ultimo “bomber” della formazione con i suoi 11 centri.

A presentare la partita è mister Togni. “Siamo partiti per la salvezza e la mentalità continua a essere questa, anche se, per la classifica attuale e per il girone di andata che abbiamo disputato, la gente inizia a pensare e a credere che il Mezzolara possa fare un campionato per vincere o raggiungere i play off. Noi, però, cerchiamo di salvarci il prima possibile dopo due stagioni più difficili e il nostro compito non è ancora finito, abbiamo 32 punti e penso che ci si salvi a quota 41. Cerchiamo di affrontare ogni partita con la mentalità giusta, perché viceversa se inizi a pensare ad altre cose, rimani allo stesso punto e non va bene. Penso che solo nelle ultime partite si possano delineare meglio gli obiettivi”.

Quindi aggiunge. “La Vigor ha giocatori di altissima qualità, è una squadra che non ha trovato continuità perché è partita male, ma nel girone di ritorno può dar fastidio a molte squadre, avendo anche bisogno di punti. Ci aspetta una partita molto difficile, che abbiamo cercato di preparare nel miglior modo possibile”. Il Mezzolara deve fare a meno del difensore Davide Maioli, squalificato per limite di ammonizioni, mentre alla vigilia ha tesserato il giovane esterno Tommaso Barnabà (2001), proveniente dalla Primavera del Bologna.

LA TERNA ARBITRALE – A dirigere l’incontro tra Vigor Carpaneto e Mezzolara sarà l’arbitro Filippo Colaninno della sezione AIA di Nola, coadiuvato dagli assistenti Marco Munitello di Gradisca d’Isonzo e Matteo Nigri di Trieste.

IL TURNO – Questo il programma della terza giornata di ritorno del girone D di serie D (domenica ore 14,30): Alfonsine-Savignanese, Breno-Correggese, Calvina-Crema, Ciliverghe-Progresso, Forlì-Fanfulla, Lentigione-Mantova, Sammaurese-Fiorenzuola, Sporting Franciacorta-Sasso Marconi Zola, Vigor Carpaneto-Mezzolara.

LA CLASSIFICA – Mantova 45, Fiorenzuola 38, Correggese 33, Mezzolara 32, Fanfulla, Lentigione 30, Forlì 28, Breno 26, Calvina 25, Sporting Franciacorta 24, Progresso 23, Sasso Marconi Zola 21, Crema 20, Sammaurese 19, Vigor Carpaneto, Alfonsine 18, Ciliverghe 17, Savignanese 13.

I BOMBER – Questa la classifica dei marcatori (prime posizioni) del campionato.

18 reti: Scotto (Mantova) – 7 su rigore

13 reti: Guccione (Mantova)

12 reti: Saporetti (Correggese) – 2 su rigore

11 reti: Altinier (Mantova), Sereni (Mezzolara) – 5 su rigore

9 reti: Bertazzoli (Sporting Franciacorta) – 2 su rigore, Costantini (Sammaurese) – 2 su rigore, Draghetti (Sasso Marconi Zola) – 5 su rigore.