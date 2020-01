Laboratorio e spettacolo teatrale, cercasi giovani per il “Carnevale Piacentino 2.0”

Cercasi giovani per il “Carnevale Piacentino 2.0”.

Si tratta di un progetto, ideato dall’associazione Toc e tra i vincitori del bando “Giovani Protagonisti”, incentrato sul recupero della tradizione carnevalesca piacentina a partire dalle tipiche maschere del Vigion e Tollein Cucalla, con la realizzazione di attività laboratoriali che culmineranno nell’allestimento di una performance teatrale.

Nello specifico il laboratorio, pensato per ragazzi dagli 8 ai 13 anni, si propone di realizzare maschere di carnevale, sotto la supervisione della scuola di danza Petit Pas e di creare una piccola coreografia da presentare in occasione della Festa di Carnevale di via Roma. Giovani dai 14 ai 25 anni saranno invece coinvolti, insieme a Cia Incongruo e a TaDaM Scuola di Circo, nella messa in scena di una performance/spettacolo di teatro strada ispirata al Carnevale e in particolare alle maschere del Vigion e Tollein Cucalla. Entrambe le iniziative sono gratuite.

LA LOCANDINA CON LE INFORMAZIONI