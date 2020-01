Lavori alle fognature, cambia la viabilità in via Sant’Antonino

Per consentire, ad opera di Ireti, i lavori di ripristino di un tratto del sistema fognario, dalle ore 9 di lunedì 3 febbraio alle 20 di lunedì 10, nel tratto di via S. Antonino a Piacenza compreso tra via S. Franca e Cantone S. Martino sarà vietata la circolazione e istituito il divieto di sosta con rimozione forzata.

I veicoli percorrenti il tratto di via S. Antonino non interessato dal cantiere dovranno necessariamente svoltare verso via Felice Frasi o cantone S. Martino. Contestualmente, nel tratto di via S. Franca tra via S. Antonino e via Verdi sarà revocato in via eccezionale il divieto di circolazione e istituito il senso unico di marcia, con direzione consentita dalla prima alla seconda.

I veicoli autorizzati, provenienti da via Garibaldi e diretti verso largo Battisti e via S. Antonino, avranno l’obbligo di svolta a destra in via S. Franca.