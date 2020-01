Lavori in via San Giovanni, divieto di transito e di sosta il 28 gennaio

Per consentire l’esecuzione di lavori edili a Piacenza, dalle 7 e 30 alle 19 di martedì 28 gennaio sarà vietata la circolazione nel tratto di via San Giovanni compreso tra via Croce e via Vigoleno nonché, negli spazi delimitati dall’apposita segnaletica, istituito il divieto di sosta.

Nel contempo, sarà revocato il senso unico nei tratti non interessati dal cantiere, per i soli residenti e per i mezzi a servizio della Prefettura. In via Vigoleno, contestualmente, verrà invertito il senso di marcia con direzione consentita da via San Giovanni a via Garibaldi; i veicoli percorrenti quest’ultima, per raggiungere via San Giovanni, dovranno transitare da vicolo dei Cavalli.