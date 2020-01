Lavoro tra presente e futuro, si fa il punto con Cominardi (Ms5)

Incontro aperto al pubblico con Claudio Cominardi, membro della Commissione Lavoro della Camera dei Deputati e già sottosegretario per il Lavoro e le Politiche sociali a fianco del ministro Luigi Di Maio durante il primo Governo Conte, venerdì 17 gennaio alle 21 a palazzo Ghizzoni Nasalli a Piacenza, ingresso da via Serafini 12.

Verranno illustrati i principali provvedimenti in materia di lavoro adottati dall’inizio della Legislatura, ma anche i temi attualmente in discussione nell’agenda politica e gli obiettivi da perseguire per far fronte a un mondo del lavoro in rapida trasformazione. Saranno presenti i candidati di Piacenza del M5s alle elezioni regionali del 26 gennaio: Giuseppe Rai, Matteo Boeri, Rosalba Barile, Elena de’ Pantz.