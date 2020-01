Le persiane del Municipale perdono i pezzi, intervengono i vigili del fuoco

Le persiane del teatro Municipale “perdono i pezzi”, intervengono i vigili del fuoco.

Questa mattina una squadra di vigili del fuoco è intervenuta per mettere in sicurezza la facciata del teatro che si affaccia su via Giordani a Piacenza.

Alcune persiane, infatti, avevano perso le lamelle, cadute sul marciapiede che corre a fianco del Municipale.

Sul posto anche la polizia locale, che ha presidiato la viabilità, con il traffico a senso alternato.