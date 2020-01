Dal 9 all’11 gennaio 2020 l’Istituto comprensivo di Cadeo (Piacenza) ha organizzato un seminario residenziale rivolto a novanta docenti di ogni ordine e grado di tutta Italia nell’ambito del progetto “L’innovazione creativa” proposto dall’Istituto e finanziato dal MIUR all’interno dell’azione #25 del Piano Nazionale Scuola Digitale.

I docenti in questi tre giorni di formazione, presso le sedi dell’istituto di Cadeo e di Pontenure, hanno potuto partecipare a workshop con docenti esperti su 3 moduli formativi diversi riguardanti realtà virtuale e aumentata, metodologie didattiche multimediali e cooperative learning, percorsi di robotica educativa all’interno di atelier creativi.

Si è trattato di un’interessante occasione per promuovere un confronto di idee e di percorsi tra docenti provenienti da realtà scolastiche diverse (non solo docenti dall’Emilia Romagna, ma anche dalla Puglia, Toscana, Sicilia, Lazio..) e per attuare riflessioni sullo stato del processo di innovazione nella scuola italiana.

Il percorso formativo continuerà nei prossimi mesi con webinar online che consentiranno ai docenti coinvolti di proseguire le riflessioni iniziate in presenza.

Questa proposta formativa si pone in linea di continuità con quanto l’Ic di Cadeo ha realizzato ormai da diversi anni a sostegno dell’uso del digitale nell’azione didattica quotidiana e della formazione dei docenti, con il chiaro obiettivo di favorire la disseminazione di buone pratiche.