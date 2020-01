Liberali “Basta acronimi negli atti ufficiali, dotare i regolamenti di un’apposita legenda”

Un’azione amministrativa più efficace passa anche attraverso una documentazione più facile da consultare.

Può essere questa la motivazione che ha spinto i Liberali Piacentini a presentare una mozione al presidente del consiglio di Piacenza, Davide Garilli, in cui si esplicita la difficoltà nel dover “digerire” documenti in cui agli acronimi – non sempre di facile intuizione – abbondano.

Nel Pums ad esempio figurano Pgtu, Pair…”la lettura del documento – scrivono i Liberali – risulta difficilissima”.

Meglio quindi dotare tutti i documenti in questione di una legenda che, all’inizio o alla fine, espliciti il significato di ogni acronimo utilizzato.